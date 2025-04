MORTE DEL PAPA: BANEGAS (L’AQUILA CALCIO), L’ATTACCANTE ARGENTINO,”DURO COLPO PER TUTTI NOI”

L’AQUILA – “La morte di Papa Francesco è stata un duro colpo per tutti, a livello mondiale, specie per noi argentini”. Il calciatore dell’Aquila Calcio, Pablo Ezequiel Banegas ha un pensiero speciale per il Pontefice. “Un’emozione molto particolare per il nostro Paese – sottolinea ai microfoni del Tgr Abruzzo -.

La sua figura rappresentava l’Argentina nel mondo, anche attraverso il calcio”. Un legame colorato di rossoblù. “Il Papa era tifoso del San Lorenzo, squadra che ha gli stessi colori dell’Aquila – ricorda Banegas – Quando venne qui, ricevette la nostra maglia ufficiale. Un gesto simbolico che ci ha uniti ancora di più”. L’attaccante è arrivato all’Aquila solo l’anno successivo alla visita dell’estate 2022. “Peccato non averlo conosciuto, però conservo ricordi bellissimi – prosegue – tra questi anche il modo in cui rispose alla domanda su chi preferisse tra Messi e Maradona: rispose Pelè, sorridendo nel rimarcare che sono due campioni assoluti, impossibile scegliere”. “Papa Francesco è una figura entrata nella storia – conclude – Ha cambiato tanto e resterà per sempre nei nostri cuori”.