MORTE DI ANDREA PROSPERO: LA RICETTA PER I FARMACI KILLER OTTENUTA CON DATI RUBATI A UNA DOTTORESSA

PERUGIA- La ricetta dei farmaci con cui si è ucciso Andrea Prospero, lo studente di Lanciano (Chieti) trovato morto in una camera a Perugia dove studiava, è stata realizzata con i dati rubati ad una dottoressa in pensione. Lo ha scoperto la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ che nella puntata di stasera su Rai3 alle 21.20 mostrerà una di queste ricette false che viene utilizzata per acquistare i farmaci e che è stata spedita da colui che in rete si fa chiamare ‘Chef’, il giovane campano che ha venduto le ricette per i sedativi ad Andrea Prospero e che per questo è indagato nell’inchiesta.

Nella ricetta, sostiene la trasmissione, ci sono scritti sia il nome della regione, in questo caso l’Abruzzo, che quello del medico che avrebbe prescritto il farmaco. Contattata da “Chi l’ha Visto?”, la dottoressa ha detto però di essere in pensione da un anno e che neanche avrebbe potuto emettere una ricetta del genere. Insomma, conclude ‘Chi l’ha visto?’, le hanno rubato i dati per far circolare ricette a suo nome che sembrano vere, ma che in realtà sono state falsificate.