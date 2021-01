MORTE DI CECCHINI: IL CORDOGLIO DI IMPRUDENTE, “LASCIA EREDITA’ SCONFINATA”

“La morte dell’avvocato Attilio Cecchini lascia costernati e attoniti, la città e l’intera regione perdono un maestro, un simbolo, un riferimento imprenscindibile per la legge, la cultura, il giornalismo, le battaglie sociali. Lascia un’ eredità sconfinata e un monito prezioso, lo stimolo a proseguire nel solco della trasparenza, dell’onestà e del rispetto. Diciamo addio a un vero intellettuale che ha speso una vita intera nella difesa dei diritti, in tribunale come nelle innumerevoli attività che ha portato avanti negli altri ambiti. Alla famiglia porgo le mie più sentite condoglianze e quelle della Regione tutta”. Lo dice il vice presidente della giunta regionale d’Abruzzo, Emanuele Imprudente.

