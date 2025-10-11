MORTE EX RETTORE L’AQUILA: LA FAMIGLIA ALESSE, “GRAZIE A TUTTI PER LA STIMA E L’AFFETTO DIMOSTRATO”

L’AQUILA – La famiglia del rettore emerito dell’ateneo aquilano, Edoardo Alesse, morto improvvisamente a 67 anni, “esprime il proprio sentito ringraziamento per la stima e l’affetto dimostrati nei suoi confronti”.

“Numerosissime”, si legge in una nota, “sono state le persone che hanno partecipato alla cerimonia funebre, dopo aver visitato la camera ardente”.

“La vicinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, delle autorità civili, militari e religiose, dei colleghi dell’Università degli Studi dell’Aquila e degli Atenei italiani e stranieri, del personale amministrativo e tecnico, dei dipendenti delle cooperative di servizi, degli amici, degli ex compagni di classe e di partite giovanili, dei cittadini di Leonessa, Scoppito e L’Aquila, degli organi di informazione, delle associazioni e degli enti culturali, sportivi e sociali e di tutte le persone che hanno dedicato il loro commosso pensiero ci ha uniti in un abbraccio affettuoso e composto, accompagnando con dolcezza l’ultimo viaggio di Edoardo”.

“Un ringraziamento particolare e sentito va ai suoi studenti, ai quali ha rivolto l’attenzione del padre e dell’amico, facendosi presenza costante e amorevole. Ha cercato di trasmettere loro, anche attraverso la perseveranza nella ricerca scientifica, passione, curiosità e impegno, coinvolgendosi personalmente e dedicando uno sguardo e un sorriso, con umiltà, a ciascuno. Condividere il dolore con chi lo ha amato e apprezzato, come persona prima ancora che come professore o rettore, allevia la ferita che la sua mancanza lascerà per sempre”.