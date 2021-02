MORTE FRANCO MARINI: EX SINDACO SAN PIO DELLE CAMERE, “NON HA MAI DIMENTICATO LA SUA GENTE”

L’AQUILA – “Ha fatto tanto per la nostra nazione ma non si è mai dimenticato della sua terra. Anche con i suoi alti incarichi è stato sempre presente, non dimenticandosi mai della sua gente. Eravamo amici anche fuori dalla politica, mi dispiace molto ma questa è la vita”.

Così l’ex sindaco di San Pio delle Camere, Gianni Costantini, sulla morte di Franco Marini.

“Da mesi non si vedeva per via delle condizioni di salute non buone – spiega ancora -, l’ho sentito al telefono, era sempre molto lucido – dice ancora Costantini, per molti anni sindaco del piccolo centro aquilano che ha dato i natali all’ex presidente del Senato, elezione che Marini ha voluto festeggiare con un grande evento con i suoi paesani e con gli abitati del territorio. Costantini ha appreso della morte di Marini dal cugino Leonello. San Pio delle Camere è in lutto, l’amministrazione sta pensando di organizzare una cerimonia per ricordare il celebre concittadino, ex leader della Cisl ed ex ministro, oltre che candidato alla presidente della Repubblica.

