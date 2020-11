MORTE GIOVANNI SCHIPPA: PEZZOPANE, “HA FATTO TANTO PER L’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Il Rettore Partigiano non c’è più. Conservo con orgoglio questa foto con Giovanni Schippa, era il 25 aprile 2019, in Piazza IX Martiri, come sempre lui era a celebrare la Liberazione con tutti noi. Purtroppo la notizia che Giovanni Schippa ci ha lasciato, addolora tanto. Figura irripetibile, il “rettore Partigiano”. È il messaggio di cordoglio della deputata Pd Stefania Pezzopane.

“Giovanni Schippa aveva 97 anni ed era entrato nella resistenza a Roma, dove studiava, era Partigiano Combattente con grado di Sottotenente. Schippa – ricorda – è stato docente universitario e dal 1981 al 1995 Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. Migliaia di suoi ex studenti lo stanno ricordando in queste ore con rispetto ed affetto. In quegli anni l’ho conosciuto e da allora sono sempre rimasta in contatto con lui, per consigli e chiacchierate. Vederlo ogni anno agli eventi sulla liberazione, la resistenza, l’impegno civile e democratico, ci dava forza. Lucido, presente, una personalità. Utile alla crescita della nostra città e della sua alta formazione. Sono addolorata. E grata per aver imparato tanto da una persona speciale come Giovanni Schippa”.

Download in PDF©