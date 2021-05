MORTE GIUSEPPE MANGOLINI, IL CORDOGLIO DEL CRAM

PESCARA – Il direttivo del Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa Giuseppe Mangolini, già segretario generale del Comune dell’Aquila, poi direttore dell’Anci Abruzzo e attualmente componente dell’Osservatorio per l’emigrazione, organo consultivo e propositivo per le iniziative del Cram. Profondo conoscitore del fenomeno migratorio italiano (lui stesso era figlio di migranti rientrati in Italia dopo un lungo periodo in Venezuela), Mangolini è stato componente attivo per più mandati nel Consiglio regionale abruzzesi nel mondo, poi componente nell’Osservatorio regionale dell’emigrazione, quindi – a livello nazionale – nel Consiglio direttivo del Faim, Forum delle associazioni italiane nel mondo.

“Ci mancherà il suo contributo di ricerca e studio dell’emigrazione italiana – dichiara Antonio Iannaurato, rappresentante dell’Osservatorio nel direttivo del Cram – nonché la sua esperienza di uomo delle istituzioni, attento ai cambiamenti e alle relazioni umane. L’Osservatorio perde un componente di livello. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti del Direttivo e dell’Osservatorio del Cram.