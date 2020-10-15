MORTE JOLE SANTELLI: IL CORDOGLIO DI MARSILIO, “CARA AMICA, NOTIZIA TERRIBILE”

15 Ottobre 2020 10:45

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprime il cordoglio personale e dell’intera giunta per l’improvvisa scomparsa del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, con cui in questi mesi ha condiviso l’esperienza di governo delle regioni e di confronto con il governo centrale. “Perdo una cara amica e collega, sono letteralmente travolto da questa terribile notizia”.




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