MORTE JOLE SANTELLI: IL CORDOGLIO DI MARSILIO, “CARA AMICA, NOTIZIA TERRIBILE”

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprime il cordoglio personale e dell’intera giunta per l’improvvisa scomparsa del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, con cui in questi mesi ha condiviso l’esperienza di governo delle regioni e di confronto con il governo centrale. “Perdo una cara amica e collega, sono letteralmente travolto da questa terribile notizia”.
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