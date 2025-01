MORTE LUCA PALMEGIANI: MELONI, “MI STRINGO CON AFFETTO ALLA FAMIGLIA”

ROMA – “In questo momento di grande dolore mi stringo con affetto alla famiglia di Luca Palmegiani, alla comunità di Forza Italia e all’amico Antonio Tajani“.

Lo scrive in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento alla tragica morte, che ha scosso il mondo della politica, del venticinquenne di Latina ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia giovani della provincia pontina, soccorso in gravissime condizioni ieri pomeriggio dopo essere precipitato dal quarto piano di un albergo a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla kermesse politica “Azzurri in Vetta”.