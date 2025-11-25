MORTE MARIO MAZZOCCA: PIETRUCCI, “PERDO AMICO E COMPAGNO LEALE, GENEROSO E APPASSIONATO”

L’AQUILA – “Provo un dolore lancinante e sincero per la morte di Mario Mazzocca. Era una persona generosa, competente, appassionata. Lo è stato in tutta la sua vita, lo è stato fino all’ultimo. Mario era sempre disponibile e sapeva generare apprezzamento ed entusiasmo per ciò in cui credeva”.

Lo scrive il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Lo ricordo durante la decima legislatura regionale, come assessore alla Protezione civile durante la delicatissima fase della ricostruzione post sisma e la sua vicinanza alle popolazioni dell’Alto Aterno. Abbiamo fatto insieme belle battaglie per la tutela ambientale e la valorizzazione dell’Abruzzo: dalle iniziative contro il Gasdotto SNAM a quelle per contrastare il progetto di Ombrina mare ed evitare l’istallazione delle trivelle. E poi l’istituzione del Parco dei Trabocchi sulla costa teatina, fino all’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini nel 2015 all’Aquila”.

“Perdo un amico, un compagno leale e intelligente, perdiamo un amministratore bravissimo che ha messo l’interesse di Caramanico e dell’Abruzzo sempre davanti a tutto. Nel suo ricordo dovremo continuare a batterci per una Regione più bella, più forte e più giusta. Alla moglie Patrizia e ai figli Ermanno e Nicola, un abbraccio forte e affettuoso”.

Nella foto Mazzocca e Pietrucci con Juan Martin Guevara, fratello del Che