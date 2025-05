MORTE MASCITELLI: LEGNINI, “UOMO ONESTO E PROFESSIONISTA COMPETENTE”

L’AQUILA – “Alfonso Mascitelli è stato un uomo onesto e dai tratti sempre gentili, un professionista competente e appassionato, un politico capace, rigoroso e sempre attento alla cura degli interessi generali”.

Così, in una nota, il commissario straordinario per la ricostruzione a Ischia, Giovanni Legnini, ha commentato la notizia della scomparsa di Mascitelli.

“Ricordo la nostra condivisione prima dell’esperienza di sindaco e poi per una legislatura al Senato della Repubblica, lavorando sempre in piena collaborazione e maturando sentimenti di stima e amicizia sinceri. La sua prematura dipartita mi addolora e rappresenta una grave perdita per la collettività regionale. Partecipo al grande dolore della sua famiglia, alla quale rivolgo le più sentite condoglianze”, conclude Legnini.