L’AQUILA – Una tragica morte che ha scosso il mondo della politica, quella di Luca Palmegiani, venticinquenne di Latina ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia giovani della provincia pontina, soccorso in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal quarto piano di un albergo a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla kermesse politica “Azzurri in Vetta”.

Dal palco della convention, dopo aver appreso la drammatica notizia, il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha annunciato l’annullamento della manifestazione: ” Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma, la messa di domani mattina alle 9″.

Il deputato Nazario Pagano, segretario regionale di FI Abruzzo, dichiara: “A nome mio e di tutta Forza Italia Abruzzo, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Forza Italia per la tragica perdita di Luca Palmegiani. Questo drammatico e inaspettato evento ha interrotto in modo doloroso una manifestazione che doveva rappresentare un momento di festa e condivisione per il

nostro partito. In queste ore così difficili, tutto i nostri pensieri vanno ai suoi cari, ai quali ci stringiamo con affetto”.

Scrive il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social: “Sono profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia”.

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, scrive: “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero

esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari”.

Dichiara il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati: “Ho appreso con profondo dolore e grande scoramento della tragica scomparsa di Luca Palmegiani, un giovane militante di Forza Italia, un ragazzo brillante e animato da una passione autentica per la politica. La sua perdita, così improvvisa e drammatica, mi lascia atterrita e senza parole. Il mio pensiero, la mia vicinanza e un affettuoso abbraccio va alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”.

“La comunità di Forza Italia perde un giovane brillante, pieno di passione e talento. Un abbraccio speciale alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene”, scrive su X la ministra dell’Università ed esponente di FI Anna Maria Bernini.

“Quando un giovane ci lascia il dolore é ancòra più profondo, ed è il dramma di un venticinquenne che vede svanire progetti, sogni e futuro. Forza Italia piange Luca, un giovane militante e abbraccia la famiglia in queste ore così dolorose. Ore di silenzio e preghiera”, è il ricordo del senatore di Forza Italia e ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

“Tutta la comunità di Forza Italia Lombardia è sotto shock per la tragica scomparsa di Luca Palmegiani. Un ragazzo meraviglioso, appassionato e brillante che ci mancherà moltissimo. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di enorme dolore”, scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di FI e segretario regionale della Lombardia.

“La scomparsa del giovane militante di FI Luca Palmegiani ci lascia sconvolti. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità politica di Forza Italia Giovani”, commenta in una nota Luca Toccalini, deputato e segretario federale della Lega Giovani.

“Siamo vicini ad Antonio Tajani e alla famiglia del giovane Luca Palmegiani per il drammatico lutto che li ha colpiti. Le senatrici e i senatori del Pd partecipano sentitamente al dolore di tutta la comunità di Forza Italia”, scrive in una nota il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia.

“Il Partito Democratico abruzzese partecipa al cordoglio per la scomparsa di Luca Palmegiani, attivista di Forza Italia. Alla famiglia del giovane e al suo partito vanno le condoglianze della nostra comunità”, scrivono Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo, Tiziana Di Renzo, presidente regionale del Pd Abruzzo, Saverio Gileno, segretario regionale dei Gd Abruzzo, il senatore Michele Fina, senatore, il deputato Luciano D’Alfonso e Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del giovane militante di Forza Italia Luca Palmegiani, avvenuta oggi a Roccaraso. La sua morte ci rattrista e lascia sgomenti. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la comunità della Lega”, così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco.