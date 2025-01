MORTE PALMEGIANI: PAGANO, “FORZA ITALIA ABRUZZO SI STRINGE AI SUOI CARI”

L’AQUILA – “A nome mio e di tutta Forza Italia Abruzzo, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Forza Italia per la tragica perdita di Luca Palmegiani“.

Lo dichiara, in una nota, il deputato Nazario Pagano, segretario regionale di FI Abruzzo.

“Questo drammatico e inaspettato evento ha interrotto in modo doloroso una manifestazione che doveva rappresentare un momento di festa e condivisione per il nostro partito. In queste ore così difficili, tutto i nostri pensieri vanno ai suoi cari, ai quali ci stringiamo con affetto”.