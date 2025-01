MORTE PALMEGIANI: VERTICI DI FORZA ITALIA LASCIANO L’ALTO SANGRO

RIVISONDOLI – Si è chiusa con la messa in ricordo di Luca Palmegiani “Azzurri in vetta”, quella che avrebbe dovuto essere una kermesse di due giorni con i big di Forza Italia riuniti, fra Rivisondoli e Roccaraso (L’Aquila), per discutere di montagna e sviluppo territoriale.

Evento interrotto ieri pomeriggio, ad appena due ore dall’apertura nel resort Aqua Montis di Rivisondoli, e poi annullato dopo la morte del giovane militante del partito, avvenuta all’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila dove era stato trasportato in gravi condizioni dopo la caduta dal quarto piano di un hotel di Roccaraso.

“Con la celebrazione si chiudono i nostri lavori. Ricordare Luca era un atto doveroso e sentito”, ha detto Nazario Pagano, coordinatore regionale di FI Abruzzo e presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera.

I vertici del partito, insieme al leader Antonio Tajani che ha fatto un breve intervento per ricordare il giovani militante che ha perso la vita, hanno quindi lasciato il centro montano dell’Alto Sangro in tarda mattinata.