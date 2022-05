L’AQUILA – “La morte di Emiliano Palmeri deve essere interessare tutti coloro i quali hanno a cuore l’Abruzzo e i suoi allevatori. Ho chiesto all’onorevole Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, di non lasciare sola la famiglia Palmeri e di assumere un impegno volto a verificare, per le competenze della Commissione, cosa sia realmente accaduto al giovane Emiliano”.

Lo fa sapere, con una nota, Teresa Nannarone, rsponsabile regionale Pd contro le mafie, in merito al tragico caso della morte di Emiliano Palmeri, l’allevatore 28enne originario di Ofena e residente a Castel del Monte, in provincia dell’Aquila, trovato impiccato ad un albero lunedì sera.

Prima del terribile epilogo, Palmeri nella notte tra il 19 e il 20 aprile, era stato ritrovato in un uliveto di sua proprietà con una profonda ferita alla testa causata da una pistola di quelle utilizzate nei mattatoi per stordire o finire i capi di bestiame prima della macellazione. Sulla vicenda è stato un fascicolo per tentato omicidio e in questo contesto si inseriscono le ipotesi di un possibile collegamento con la piaga della “Mafia dei pascoli”.

“Proprio questa mattina l’onorevole Morra si è sentito telefonicamente con i familiari del giovane deceduto e li ha rassicurati circa il suo interessamento nell’approfondire eventuali implicazioni relative a fenomeni sui quali la commissione è preposta ad indagare”, spiega Nannarone.

“Ringrazio l’onorevole Morra e sono certa che con il contributo della Commissione si possa vagliare l’eventuale riconducibilità di quanto accaduto alla presenza di organizzazioni malavitose nella provincia aquilana, come purtroppo già emerso nell’inchiesta di Messina sulla cosiddetta ‘mafia dei pascoli’ dove risultano coinvolti venti comuni abruzzesi”.