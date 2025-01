MORTE PAOLO VASANELLA: GREGORI (FDI), “ESEMPIO DI PASSIONE E IMPEGNO”

L’AQUILA – “Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Paolo Vasanella, una figura storica e autorevole che ha segnato un’epoca per la politica a Giulianova e in tutto l’Abruzzo. Uomo di grandi principi, schietto e leale, Paolo è stato un esempio straordinario di dedizione e passione politica, contribuendo in modo decisivo alla crescita della politica nella nostra regione”.

Così, in una nota, Claudio Gregori, coordinatore provinciale dell’Aquila di Fratelli d’Italia: “A nome mio e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia della provincia dell’Aquila, esprimo il più sentito cordoglio e la massima vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore”.