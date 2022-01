MORTE SBARDELLA, LIRIS: “CORDOGLIO PER ACUTO E APPASSIONATO GIORNALISTA”

L’AQUILA – Cordoglio per la scomparsa di Mario Sbardella, “acuto e appassionato giornalista”, viene espresso dall’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.

“Ho conosciuto e apprezzato Mario come un giornalista scrupoloso e attento, innamorato del proprio lavoro, profondamente rispettoso dei ruoli che si è trovato a ricoprire, come quello di collaboratore di un quotidiano autorevole come Il Centro e di responsabile della comunicazione di un Comune importante come Avezzano”, afferma Liris.

“Avevo con lui un rapporto intenso, non faceva mai mancare il suo punto di vista, spesso diverso dal mio, ma sempre degno di attenzione”.

“La sua lunga esperienza professionale gli consentiva di analizzare sempre lucidamente le vicende amministrative e politiche del territorio, riuscendo a raccontarle al grande pubblico”, aggiunge l’assessore.

“Ai suoi cari, alla comunità giornalistica e ai tanti che gli hanno voluto bene, rivolgo le mie sincere condoglianze”, conclude Liris.