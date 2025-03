MORTE SINDACO DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI: IL CORDOGLIO DELLA MUNICIPALITA’ AQUILANA E DI ANCI

L’AQUILA -“Esprimo il più sentito dispiacere per la scomparsa del sindaco Di Cesare, amministratore di valore, attaccato alla sua terra, conosciuto per il suo spirito laborioso manifestato sempre, nonostante la malattia. In questo momento di grande tristezza, mi stringo al dolore della sua famiglia cui rivolgo un abbraccio affettuoso, auspicando che il ricordo e l’amore vissuto insieme possano essere fonte di conforto”. ANCI Abruzzo, il sindaco Pierluigi Biondi e la municipalità aquilana, si stringono al dolore dei familiari del primo cittadino di Anversa degli Abruzzi, manifestando il proprio sostegno in questo momento di lutto.

