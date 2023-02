MORTE STEFANO FLAJANI: “ESEMPIO DI RETTITUDINE E DEDIZIONE”, DOMANI I FUNERALI AD ALBA ADRIATICA

ALBA ADRIATICA – “Un esempio di rettitudine e dedizione, come dimostra l’impegno politico mai venuto meno, anche dal letto d’ospedale”.

Questo il sentito omaggio che CasaPound Italia rivolge a Stefano Flajani, suo esponente recentemente venuto a mancare.

“Stimato professionista e padre di famiglia, nel corso di questi anni, Stefano, che della politica aveva fatto una missione a difesa della sua terra, ha saputo distinguersi per la sua condotta esemplare in ogni esperienza in cui il suo impegno politico lo ha coinvolto: dall’apertura della sede di Alba Adriatica, dove gestiva uno sportello per i nostri connazionali in difficoltà, alle manifestazioni di piazza, alla candidatura a presidente della Regione. Sempre presente e sempre a disposizione della comunità cui aveva scelto di appartenere, allo stesso tempo si è sempre tenuto lontano da qualsiasi smania di protagonismo, mostrando una natura diversa dalla gran parte degli esponenti politici”.

“Stefano ci lascia il suo esempio di sacrificio e spirito di militanza testimoniato financo dal letto dell’ospedale, dove altri avrebbero cessato di pensare al prossimo, che porteremo con noi ovunque andremo, e da parte nostra gli auguriamo buon viaggio”.

Le esequie funebri avranno luogo ad Alba Adriatica domani, martedì 14 febbraio, alle 11, presso la chiesa di S.Eufemia.