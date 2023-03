PESCARA – Ha donato le cornee Luca Di Mastrogirolamo, il bambino di quattro anni morto ieri dopo essere stato accidentalmente travolto dal trattore guidato dal padre. I genitori hanno infatti dato l’assenso alla donazione. Il prelievo degli organi è avvenuto all’ospedale di Pescara.

Intanto si attende il nullaosta per la sepoltura; non verrà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, in un terreno adiacente a un’abitazione di strada del Palazzo, a Pescara.

Il bimbo, che viveva a Montesilvano con i genitori e con la sorella più grande, stava trascorrendo la domenica a casa della nonna paterna. Stava giocando ed era in sella alla sua bicicletta quando è accidentalmente finito sotto al trattore guidato dal padre.

Inutile ogni tentativo di salvargli la vita: il bambino è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati, come accertato dal medico legale Piera Iezzi che, dopo il sopralluogo di ieri, oggi ha eseguito l’ispezione cadaverica.

Il padre, finito in ospedale per lo shock, come atto dovuto è stato iscritto nel registro degli indagati.