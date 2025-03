MORTO DON ENRICO PEPE, IL RICORDO DELLA DIOCESI TERAMO-ATRI

TERAMO – Nella casa di Grottaferrata oggi, all’età di 92 anni, è morto don Enrico Pepe, presbitero della Diocesi di Teramo-Atri.

Di seguito il ricordo della Diocesi.

Don Enrico è nato a Casanova di Cortino (Teramo) il 15 novembre 1932; primo di nove fratelli e sorelle, dopo gli anni del seminario è stato ordinato il 28 giugno 1956 a Teramo.

Giovane sacerdote, dopo due anni di servizio presso il seminario minore di Teramo, viene nominato parroco a Cerchiara e in parrocchie limitrofe ed è molto attivo nelle attività della diocesi e anche nella redazione del settimanale diocesano “L’Araldo Abruzzese”. Conosce il movimento dei focalari in un incontro personale con Chiara Lubich a Grottaferrata e attratto dalla sua esperienza e dalla spiritualità del movimento, inizia a frequentare il focolare sacerdotale di Roma, insieme al confratello teramano, don Annibale Ferrari, nei primi anni del Concilio Vaticano II.

Nel 1964 parte per un’esperienza missionaria fidei donum in Brasile, dove rimarrà per venti anni, evangelizzando e formando generazioni di preti, di cui più di una decina sono poi diventati vescovi. Tornato in Italia si stabilisce a Grottaferrata, nel Centro Sacerdotale, dove inizialmente segue il “movimento parrocchiale” (che lega le comunità parrocchiali di tutto il mondo che attingono al carisma dei focolari) e successivamente i sacerdoti che volevano approfondire la spiritualità di comunione (“movimento sacerdotale”). Autore di alcuni volumi sui santi e di un testo sulla sua vocazione è stato anche redattore della rivista «Gen’s».

Sempre legato alla nostra Diocesi e al territorio teramano, anche per l’affetto ai suoi familiari tra cui la sorella suor Cecilia, per un anno intero è stato invitato dal Vescovo di Teramo-Atri a predicare i ritiri del clero e a guidare gli esercizi spirituali.

Il suo corpo verrà traslato nella cappella del Centro dell’Opera dei Focolari (via Frascati 306, Rocca di Papa) lunedì 3 marzo, nella tarda mattinata e il funerale verrà celebrato mercoledì 5 marzo alle ore 15, sempre a Rocca di Papa, nell’Auditorium del Centro internazionale del Movimento dei focolari.

Lo accompagniamo con la preghiera e ad un mese dalla sua nascita in cielo verrà celebrata una Santa Messa anche nella Cattedrale di Teramo, presieduta dal nostro vescovo Lorenzo.