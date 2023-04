MORTO IL CRITICO D’ARTE DI MARTINO: IL RICORDO DELLA BIENNALE

VENEZIA – La Biennale di Venezia ricorda “con affetto e commozione” il giornalista e critico d’arte Enzo Di Martino, “indimenticabile storico della Biennale”, morto oggi a Venezia, dopo una lunga malattia, all’età di 84 anni.

Per l’Ente lagunare Di Martino, che era originario di Poggiofiorito (Chieti), “ha ricostruito con lucidità, competenza e passione gli sviluppi artistici dalle origini fino a questo secolo, attraverso più pubblicazioni, edite nel 1982, 1995, 2005 e 2013”.

“Grande esperto d’arte, assiduo e attento frequentatore delle iniziative della Biennale in tutte le sue discipline – viene sottolineato – Enzo Di Martino va ricordato come giornalista di rigorosa professionalità, aperto e curioso verso ogni fenomeno nuovo, particolarmente amato nell’ambiente per le doti umane di cortesia, generosità e rispetto degli altri”.