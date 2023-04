MORTO IL SENATORE DI FDI ANDREA AUGELLO, L’ANNUNCIO IN AULA

ROMA – È morto il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello.

Lo ha annunciato all’Aula del Senato il presidente Ignazio La Russa chiedendo all’Assemblea un minuto di silenzio: “Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un’altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio”.

Il senatore di Fratelli d’Italia era malato da tempo.

Il premier Giorgia Meloni scrive: “Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea”.

“I senatori del gruppo Fratelli d’Italia hanno appreso con dolore la notizia della morte del caro collega Andrea Augello. Una vita dedicata all’impegno culturale, alla militanza politica, proseguita anche durante la lunga malattia che lo ha colpito. Alla moglie e ai figli vanno i

sensi del nostro cordoglio e la nostra vicinanza”, dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Ad Andrea Augello va riconosciuto il carisma, il coraggio e l’intelligenza dei ragazzi di Sommacampagna, dei fratelli maggiori che, negli anni ’80 e ’90, ci formarono, guidarono e ci fecero diventare quello che siamo, insieme ai nostri padri. La morte è solo un andare oltre. Non ci vedra’ mai vinti. In alto i cuori per Andrea” il commento del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI).