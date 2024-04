CASTILENTI – E’ morto il sindaco di Castilenti (Teramo) Alberto Giuliani dopo una grave malattia a 58 anni. Era ricoverato all’ospedale di Atri.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Rocco, in piazza Umberto I, a Castilenti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 30 aprile, alle ore 16, nella chiesa Madre del comune della ValFino.

Riconfermato lo scorso anno per il terzo mandato aveva detto: ” Non ero molto sicuro perché avevo pensato di dedicarmi esclusivamente al mio lavoro. Ma poi ho subìto un’importante operazione, al momento sto facendo la chemioterapia, e ho deciso quindi di non fermarmi. Vorrei provare a lasciare un’impronta. Vorrei impegnarmi per terminare le cose già avviate”.

Scrive il presidente di Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto, “Come Presidente Anci Abruzzo e come Sindaco di Teramo, esprimo il cordoglio di tutti i primi cittadini e dell’intera comunità abruzzese, oltre che della comunità teramana, per la scomparsa del Sindaco di Castilenti Alberto Giuliani. Con lui perdiamo un collega straordinario, che per anni ha messo la sua vita a servizio della comunità. Un uomo, ancor prima che un primo cittadino, mai sopra le righe, sempre aperto al dialogo e che anche nei momenti più difficili non ha mai fatto mancare la sua presenza, a difesa del territorio di Castilenti. Voglio ricordare, in particolare, l’abnegazione con la quale ha svolto il suo ruolo di amministratore durante il drammatico periodo del Covid in un’area, quale quella della Val Fino, che è stata la più colpita tanto da necessitare l’istituzione della prima zona rossa in provincia di Teramo, e che lo ha visto insieme a tutti i colleghi sindaci sempre in prima linea. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo in un forte abbraccio alla sua famiglia, alla quale siamo tutti vicini”.