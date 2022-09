MORTO INNOCENZO CHIEFFO, CAMERA DI COMMERCIO CHIETI-PESCARA PIANGE SCOMPARSA STORICO DIRIGENTE

PESCARA – La Camera di commercio Chieti-Pescara annuncia la scomparsa, a 72 anni, di Innocenzo Chieffo, storico dirigente del Centro Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo, l’organismo intercamerale con sede a Chieti costituito all’inizio degli anni ’70 con l’obiettivo di promuovere le eccellenze abruzzesi nelle più importanti manifestazioni fieristiche italiane.

Nato a Gissi nel 1950, era andato in pensione nel gennaio del 2014 con quasi quarant’anni di servizio, iniziando da semplice impiegato fino a diventare funzionario, dirigente e poi direttore del Centro Interno a metà degli anni duemila.

Antesignano delle attività di promozione e grande appassionato delle produzioni abruzzesi di ogni settore, ha accompagnato centinaia e centinaia di aziende sul palcoscenico nazionale, prima organizzando esposizioni collettive poi, a metà degli anni ’90, favorendo la partecipazione delle imprese con postazioni autonome, affiancandole con una serie di innovazioni sia per la parte logistica door-to-door, sia per gli aspetti organizzativi e di comunicazione, con grande attenzione al design e all’immagine degli stand dell’Abruzzo.

Pioneristiche e lungimiranti sono state le sue scelte sia in termini di settori produttivi abruzzesi da valorizzare – dall’artigianato all’agroalimentare, dal florovivaismo a quelle del mobile e dell’arredo – sia nella selezione delle fiere alle quali partecipare, dal Vinitaly di Verona – quando le cantine erano addirittura diffidenti a consegnare le bottiglie da esporre – a quella dell’Artigiano in Fiera di Milano, tra le prime aperte al grande pubblico, alla quale l’Abruzzo ha partecipato sin dalla prima edizione e, per questo, premiata nel 2010, oltre a una serie di iniziative di promozione più puntuali che hanno saputo raccogliere e incrociare negli anni le esigenze delle aziende abruzzesi con le tendenze e le richieste del mercato.