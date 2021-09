MOSCIANO: INCIDENTE CON LA MOTO DA CROSS, MUORE STIMATO CARROZZIERE 61ENNE

BELLANTE Tragedia nella frazione di Collepietro di Bellante, in provincia di Teramo: Nicola Vagnozzi, 61 anni, per tutti Pasquale, stimato meccanico e carrozziere di Mosciano, e morto a seguito di un incidente con la sua moto da cross.

È finito in un fossato e successivamente contro una pianta di ulivo. Aveva il casco ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Vagnozzi era uscito per una escursione sulla due ruote con altre decini di appassionati di moto cross.

I soccorsi sono stati immediati, Tra i primi a soccorrerlo uno dei suoi tre figli che in quel momento era con gli altri motociclisti. E stato subito allertato il 118 e in poco tempo sul posto è arrivata anche l’eliambulanza. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa madre di Mosciano