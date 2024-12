MOSCIANO: LITIGA CON LA MADRE ED EVADE DAI DOMICILIARI PER TORNARE IN CARCERE

MOSCIANO SANT’ANGELO – Sottoposto a detenzione domiciliare chiama la centrale operativa di Giulianova comunicando di essere evaso per non scontare più la pena in casa a causa dei dissapori con la madre convivente, preferendo quindi tornare in carcere.

È successo a Mosciano Sant’Angelo (Teramo) nel corso del servizio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari, che si sono portati immediatamente sul posto, hanno trovato l’uomo all’interno di un bar, da dove è stato preso e riportato agli arresti domiciliari.

A seguito dei successivi accertamenti è emerso che l’uomo non vuole più scontare la pena in casa per i frequenti litigi con la madre.

Adesso oltre alla pena che dovrà scontare dovrà rispondere del reato di evasione.