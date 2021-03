MOSCIANO SANT’ANGELO, CARDINALI (LEGA): “CONFRONTO E DIALOGO PER LA MIA TERRA”

TERAMO – “Ringrazio il deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, per l’attenzione prestata al Comune di Mosciano Sant’Angelo”.

Lo scrive in una nota Simona Cardinali, consigliere regionale della Lega, che prosegue: “Con D’Eramo, e il consigliere regionale Antonio Di Gianvittorio, abbiamo visitato il Poliambulatorio Adriatico che, tra i tanti servizi offerti, predispone anche trattamenti per la ‘ malattia invisibile ‘ ovvero la fibromialgia a cui la Lega Abruzzo ha dato il giusto riconoscimento amministrativo nella scorsa seduta del Consiglio regionale. Inoltre, abbiamo avuto un incontro con il presidente della FINCOPP Abruzzo, Paola Melchiorre, e con il presidente dell’Associazione di volontariato Soccorso Amico, Claudio Fascioli, che presta servizi sociali sul nostro territorio da ben 26 anni . Confronto e dialogo, alla presenza dei rappresentanti locali della Lega, per la costruzione di una nuova e costante dialettica politica per il futuro della nostra terra”, conclude Cardinali.