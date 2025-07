MOSCIANO SANT’ANGELO: CONTINUA A MOLESTARE LA SUA EX E FINISCE AI DOMICILIARI CON IL BRACCIALETTO

TERAMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio hanno eseguito mirate attività tendenti al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo di esercizi pubblici e all’identificazione di persone sospette. Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli utenti della strada che dopo aver esagerato con l’alcool o aver fatto uso di stupefacenti si mettono alla guida dei propri mezzi creando pericolo per se’ stessi e per altri.

In questo contesto tre individui sono stati trovati alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, inoltre un soggetto è stato trovato positivo agli stupefacenti (cocaina), tutti sono stati privati della patente di guida. Nell’ultimo caso oltre alla denuncia il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti. Nel corso delle attività sono stati controllati 126 soggetti e 47 mezzi, ispezionati 10 locali pubblici e controllati 14 soggetti posti a misure restrittive diverse dal carcere. Inoltre:

– A Mosciano Sant’Angelo i militari della locale stazione hanno arrestato, su ordine dell’A.G. di Pescara un uomo del posto in esecuzione ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, dovendo scontare pena residua anni due e mesi sei di reclusione in seguito ad intervenuta condanna per il reato di furto aggravato.

– Sempre a Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Teramo un uomo del posto. L’ordinanza scaturisce in seguito ai reiterati comportamenti vessatori, violenze psicologiche e minacce poste in essere nei confronti della ex convivente, e per i quali l’uomo fu arrestato in data 20 mae successivamente scarcerato, ma di fatto non interrompeva i suoi comportamenti antigiuridici nei confronti dell’ex.

– A Nereto i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto – in flagranza del reato di evasione – una donna. I Carabinieri impegnati in servizio di Ordine Pubblico in una festa di paese hanno notato la donna che alla loro vista cercava di nascondersi in un parcheggio unitamente a un uomo.

I militari hanno accertato che la stessa era in atto sottoposta alla detenzione domiciliare a Colonnella in seguito a condanna per rapina, detenzione arnesi atto allo scasso e resistenza P.U. e la stessa aveva abbandonato arbitrariamente la propria residenza ove scontava gli arresti domiciliari per recarsi alla festa nel paese vicino. L’uomo che si trovava in sua compagnia è stato trovato in possesso di una modica quantità di “hashish” e pertanto segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.

La donna, espletate le formalità di rito. è stata condotta nuovamente presso la propria abitazione per comparire successivamente davanti al Tribunale di Teramo il cui Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la reclusione domiciliare con apposizione del “braccialetto elettronico” in attesa del processo.

– A Teramo i Carabinieri della locale Compagnia hanno sorpreso due uomini forestieri gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio aggirarsi in auto con fare sospetto in una zona residenziale. A carico dei due che a Teramo non hanno interessi né di carattere affettivo né patrimoniale sono state avviate le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio.