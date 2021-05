L’AQUILA – A causa di un veicolo in fiamme, è provvisoriamente chiusa la strada statale 80 “Racc. di Teramo” all’altezza del km 16,300 in direzione dello svincolo dell’A14 a Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.