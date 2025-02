MOSCIANO SANT’ANGELO: SCIOPERO IL PRIMO MARZO INDETTO DAI SINDACATI CONFEDERALI

TERAMO – Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil di Teramo, unitamente alla RSU della All Coop di Mosciano (gruppo Amadori) “dopo oltre due anni di trattativa infruttuosa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, preso atto dell’indisponibilità dell’azienda a dare risposte concrete alle richieste economiche e normative avanzate in piattaforma, sentiti i lavoratori e le lavoratrici riuniti in assemblea nei giorni 21, 22, 24 febbraio 2025 hanno proclamano lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e di ogni forma di flessibilità”.

Prevista e una prima giornata di sciopero per sabato 1 marzo 2025 con presidio davanti all’azienda a partire dalle ore 6.00 Per approfondimenti sulle ragioni dello sciopero, le Organizzazioni Sindacali e la RSU, saranno a disposizione dei giornalisti durante il presidio.