MOSCIANO SANT’ANGELO: UBRIACO INFASTIDISCE PERSONALE STRUTTURA RICETTIVA E AGGREDISCE CARABINIERI

TERAMO – A Mosciano Sant’Angelo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, hanno tratto in arresto una persona per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale-

L’uomo in evidente stato di alterazione dovuta a verosimile ingestione smodata di alcool si è recato in una struttura ricettiva della zona e ha iniziato a infastidire il personale della portineria, tanto da dover far intervenire i Carabinieri.

All’arrivo dei militari è andato in escandescenza aggredendoli con calci e pugni tanto da farli ricorrere all’uso dello “spray al peperoncino” in dotazione per bloccarlo. A seguito dell’aggressione uno dei due militari è stato costretto a rivolgersi ai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova che lo hanno giudicato guaribile in giorni 7 a causa delle lesioni riportate.