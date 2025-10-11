MOSCIANO SANT’ANGELO: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E FINISCE AGLI ARRESTI DOMICILIARI

MOSCIANO SANT’ANGELO – I carabinieri della stazione di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) hanno arrestato un uomo del posto, ritenuto presunto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nella nota inviata dai carabinieri non è specificato il legame, ndr), a seguito della denuncia per atti persecutori presentata dalla stessa, si è racato sotto l’abitazione della vittima ed avuta la presenza del genero di quest’ultima, lo ha insultato chiedendogli la restituzione dell’auto a lui intestata ed in uso alla figlia.

Il genero, per difendersi dall’aggressione, gli ha spruzzato dello spray al peperoncino (di libera vendita) al volto, chiedendo contestualmente l’intervento dei carabinieri.

I militari hanno arrestato l’uomo che dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dal pm di turno alla Procura della Repubblica di Teramo.