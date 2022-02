MOSCIANO: VA IN PENSIONE IL MEDICO E SINDACALISTA ERCOLE CORE

MOSCIANO – Domani, 7 febbraio, compie 70 anni e va in pensione (da medico di base) Ercole Core, dopo più di 40 anni di attività che lo hanno visto protagonista sul territorio non solo come operatore della sanità, con i suoi storici ambulatori prima a Montone e poi a Mosciano, ma anche come sindacalista al fianco dei colleghi con la Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale – di cui è stato segretario provinciale e vice segretario regionale -, e, sempre a Mosciano, in qualità di consigliere comunale ai tempi del sindaco (e successivamente presidente della Provincia) Claudio Ruffini.

Inoltre, Core è stato presidente di Confcooperative sanità Abruzzo e fondatore di Federazione sanità nazionale, una cellula di Confcooperative.

Ercole Core smette di lavorare come medico di famiglia ma continuerà a svolgere in provincia il suo ruolo di presidente della cooperativa dei medici di famiglia di Teramo, con cui più di dieci anni fa ha avviato insieme alla Asl di Teramo l’innovativo progetto delle Uccp (Unità complesse di cure primarie), aggregazioni di cui fanno parte medici di base, specialisti ambulatoriali e infermieri e in grado di offrire assistenza continuativa per almeno 12 ore al giorno.

Fuori regione, invece, Core proseguirà la sfida della riabilitazione con i centri San Stefar Molise, un’esperienza che lo vede impegnato come imprenditore e socio di Responsible Capital, la rete di centri in cui è confluito anche l’ospedale Gemelli di Campobasso