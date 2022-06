MOSCUFO, DOMATO INCENDIO DOPO CORTOCIRCUITO

MOSCUFO – Un incendio a Moscufo (Pescara), in contrada di Santa Scolastica, è divampato alle 12.30 di oggi a seguito di un cortocircuito di un palo elettrico.

I vigili del fuoco di Pescara sono intervenuti immediatamente sul posto, ma a causa dell’alta vegetazione e della zona impervia in prossimità del fiume Tavo, è dovuto intervenire l’elicottero per poter soffocare le fiamme. Le operazioni sono andate avanti per oltre 3 ore. Non si segnalano ulteriori danni.

Sul posto anche i volontari della protezione civile.