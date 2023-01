MOSCUFO: INCENDIO IN UN GARAGE, DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO

MOSCUFO – Attimi di apprensione a Moscufo dove, intorno alle 13, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Penne e due della sede centrale di Pescara sono intervenute per l’ incendio di un locale adibito a garage.

Prima ancora dell’arrivo sul posto delle squadre, due Vigili del Fuoco in rientro da un altro intervento, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona allontanando alcune bombole di gas e un’auto parcheggiata nel garage adiacente.

Non risultano persone coinvolte.

Sono in corso accertamenti da parte del personale dei vigili del fuoco, per l’ individuazione delle cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.