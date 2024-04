MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA: AL VIA 46ESIMA EDIZIONE, 150 ESPOSITORI FINO A DOMENICA A PESCARA

PESCARA – Taglio del nastro, questa mattina al porto turistico Marina di Pescara, per la 46esima edizione della Mostra del Fiore Florviva, la fiera florovivaistica più longeva d’Abruzzo.

Per i prossimi quattro giorni, oltre 150 espositori consentiranno ai visitatori di fare un tuffo nel verde e colorato mondo della natura grazie a piante, fiori, mostre di orchidee, bonsai e piante succulente, laboratori di coltivazione, corsi e consigli degli esperti per realizzare magnifici giardini e balconi verdi e fioriti.

L’evento, promosso da Arfa, Associazione regionale del florovivaismo abruzzese, e Assoflora, Associazione dei produttori florovivaisti abruzzesi, in collaborazione con la Camera di commercio Chieti Pescara, potrà contare anche sulla creatività degli studenti dell’Università Europea del Design, che metteranno in vetrina i loro progetti più creativi per realizzare oasi verdi sui propri balconi e terrazzi. Così come non mancheranno le mostre dedicate alle orchidee, a cura di Atao Abruzzo, di piante grasse, con l’Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente, sezione Abruzzo, Molise e Marche, o quella dei bonsai, visitabile grazie alla passione per gli alberi in miniatura di Raffaello Pellicciotta e Carmine Iezzi.

Tra le novità dell’edizione 2024 ci sarà l’iniziativa “Giardini in Mostra”, un allestimento nella piazza centrale del Marina di Pescara realizzato con la partecipazione di 10 aziende abruzzesi che daranno vita al più grande giardino mai realizzato in 46 edizioni della Mostra del Fiore Florviva. Al centro del giardino, una grande scacchiera dove i bambini potranno giocare con pedine alla loro altezza.

Presenti al taglio del nastro il presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, i presidenti di Arfa, Remo Matricardi, il referente di Assoflora e componente dell’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Moreno Pinto, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il parlamentare Nazario Pagano e diversi amministratori locali.

“È un grande successo – evidenzia il governatore Marsilio – Vedo una presenza di pubblico fortissima già dalle prime ore, a dimostrazione di una fiera molto attesa con una lunga tradizione. Siamo molto soddisfatti della capacità che questa manifestazione ha di attrarre sia tanti operatori del settore ma anche l’interesse dei cittadini”.

“Non c’è primavera che parta senza la Mostra del Fiore Florviva al Porto turistico Marina di Pescara. Questo immancabile appuntamento con il settore del florovivaismo nazionale porta con sé colore, allegria, bellezza deliziando gli occhi di migliaia di visitatori da tutta Italia – il commento del presidente Strever – I temi dell’ambiente e della transizione energetica, sui quali la Camera di commercio e la sua Agenzia di sviluppo sono particolarmente impegnati, aprono scenari di mercato inediti, lasciando spazio a nuove idee imprenditoriali”.

“Florviva non è solo una vetrina di prestigio per i più qualificati ed esperti espositori e un appuntamento nel calendario delle manifestazioni a Pescara, ma è anche un modo di accostarsi a un mondo affascinante e sicuramente seducente. Per vedere, e per ricordare in ogni momento, che dirlo con i fiori è sempre splendido”, aggiunge il sindaco Masci.

“Se siamo arrivati a questo punto, ottenendo il primato di fiera di settore più longeva d’Abruzzo, lo dobbiamo alle tante aziende del comparto florovivaistico che, con impegno e dedizione, si mettono quotidianamente in gioco, superando gli ostacoli e garantendo al territorio i prodotti più apprezzati e allo stesso originali, per decorare giardini, balconi, aree verdi comunali e ogni luogo che merita di essere impreziosito con la bellezza della natura”, evidenzia il presidente Matricardi.

“Ogni anno siamo più orgogliosi di accogliere i visitatori in questo evento nato quasi mezzo secolo fa dalla passione di quanti operano nel settore florovivaistico e cresciuto grazie all’impegno di chi continua a credere nel proprio lavoro, portando colore, profumo e ricchezza all’Abruzzo”, dichiara il presidente di Assoflora, Guido Caravaggio.

“Possiamo affermare senza ombra di dubbio – commenta Pinto – che questa è una delle manifestazioni di carattere regionale più rappresentative sul territorio nazionale nel nostro settore. L’Assoflora, come membro dell’Anve, gioca un ruolo decisionale, anche in ambito nazionale e internazionale, sedendo ai tavoli principali, in stretto rapporto con il Ministero, per garantire crescita e futuro al nostro settore”.

La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 20.00.

Programma completo:

GIOVEDÌ 25 APRILE

Ore 11.00 Apertura “Giardini in Mostra”

Ore 11.30 Inaugurazione Mostra del Fiore Florviva edizione 2024

Ore 11.30 Laboratorio piante succulente a cura di A.I.A.S. – Discussione degli inerti nella preparazione dei terricci (Relatore Francesco Zavattaro)

Ore 15.30 Laboratorio orchidee a cura di A.T.A.O. – Phalaenopsis: Cura e Concimazione”

Ore 16.30 Parliamo di Bonsai a cura di Amatori Bonsai

VENERDÌ 26 APRILE

Ore 11.00 Laboratorio piante succulente a cura di A.I.A.S. – Tecnica di rinvaso

Ore 15.30 Laboratorio orchidee a cura di A.T.A.O. – Le orchidee da esterno: I Cymbidium

Ore 16.30 Parliamo di Bonsai a cura di Amatori Bonsai

SABATO 27 APRILE

ore 10.00 Recital di poesia a cura di Ass. Culturale Teatranti D’Abruzzo

ore 15.00 Scopriamo il mondo dei Bonsai a cura di Amatori Bonsai

ore 16,00 Laboratorio orchidee a cura di A.T.A.O. – In quanti modi possiamo coltivare le Phalaenopsis

Ore 17.00 Laboratorio piante succulente a cura di A.I.A.S. – Laboratorio semine

DOMENICA 28 APRILE

Ore 10.00 Recital di poesia a cura di Ass. Culturale Teatranti D’Abruzzo

Ore 12.00 Laboratorio orchidee a cura di A.T.A.O. – Phalaenopsis: Cura e Concimazione

Ore 15.30 Laboratorio piante succulente a cura di A.I.A.S. – Come difendersi dalla Cocciniglia

Ore 16.30 Il mondo dei Bonsai a cura di Amatori Bonsai