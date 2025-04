MOSTRA DELLE OPERE DELLA PITTRICE IRANIANA AMINDARI NELLA SALA CIVICA DI PAGANICA

L’AQUILA – Donna, vita, libertà”. È il titolo della personale pittorica di Roshanak Amindari. Nell’ambito dei festeggiamenti per la settimana santa, dal 20 al 22 aprile prossimi, nella sala civica della villa comunale della frazione aquilana di Paganica, con orario pomeridiano, si terrà la prima mostra di pittura dell’artista, ormai da anni residente a Tempera, Roshanak Amindari.

La pittrice originaria dell’Iran, ha voluto intitolare la mostra “Donna, vita, libertà ” quale tributo allo slogan gridato in Iran per rivendicare un nuovo ruolo della donna dopo l’uccisione a Teheran, da parte della polizia morale, della giovane Masha Amini, “colpevole” di non aver indossato in modo corretto il velo islamico. In effetti i quadri dell’Amindari trasmettono quel grido di libertà represso nel sangue. Grande impatto visivo, colori forti, intensi, in uno stile personale in cui si fondono mirabilmente le due culture dell’artista, sospese tra oriente e occidente.