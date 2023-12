MOSTRA FOTOGRAFICA A MONTORIO IN RICORDO DI GIULIA VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE

MONTORIO AL VOMANO – C’è tempo fino a domenica 17 dicembre per visitare la mostra fotografica in memoria di Giulia Salvatori, una ragazza di 27 anni, che ha perso la vita lo scorso maggio in uno scontro frontale sull’A14, mentre stava andando a trovare il suo amore, il montoriese Giuseppe D’Adiutorio.

L’iniziativa è promossa e ospitata dal Comune del teramano di Montorio al Vomano presso gli spazi della Sala Conferenze del Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano ed è visitabile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. È l’amato Giuseppe, in collaborazione con Paolo Di Giosia, a curare la mostra con il patrocinio dell’associazione di volontariato Croce Bianca Teramo ODV – Sede di Montorio al Vomano. Giulia, che era cresciuta costretta a tante rinunce a causa della sindrome di Stickler che l’affliggeva, aveva scoperto l’arte della fotografia, per la quale aveva un innato talento.

“Siamo onorati ed emozionati che il nostro concittadino Giuseppe, abbia voluto far conoscere, attraverso questa mostra, le doti artistiche e umane di Giulia”. Commenta il sindaco Fabio Altitonante. La mostra ha anche una finalità di solidarietà, per aiutare chi, come Giulia ha dovuto lottare fin da piccolo fuori e dentro dagli ospedali.