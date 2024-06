MOSTRA LA RUGBY L’AQUILA: SCOPANO, “UN TRIBUTO DOVUTO, UNA SORPRESA PER TUTTI”

L’AQUILA – “Un tributo dovuto, una sorpresa per tutti. Ringrazio Andrea Papa, responsabile della comunicazione social del Club, per aver avuto l’idea di suggellare un anno di conquiste in un catalogo e in una mostra di tutti i momenti più significativi della stagione che ci ha visti salire in A”.

Così, in una nota, il presidente Mauro Scopano, in merito alla mostra “Storia di un viaggio appena iniziato” inaugurata questa mattina a Palazzo Camponeschi, sede del Rettorato dell’Università dell’Aquila, è stata presentata in conferenza stampa da Andrea Papa che ne ha curato anche l’allestimento, da Michela Santoro che ha curato i testi del catalogo e da Eliseo Iannini, in rappresentanza del Gruppo Iannini, insieme a L’Aquila Blog sponsor dell’iniziativa.Sarà aperta dal 7 al 21 Giugno negli orari di apertura del Rettorato (Lunedì – Venerdì, 8.00 – 20.00).

Presente anche il Rettore, Edoardo Alesse: “Sono molto lieto di ospitare questa mostra anche in virtù della convenzione recentemente firmata con La Rugby L’Aquila. Molti degli atleti della nuova squadra neroverde, peraltro, sono studenti del nostro Ateneo e, altri, già si sono laureati presso questa Università che continua a mantiene le porte aperte a nuove ipotesi di collaborazione col mondo dello sport”.

“Un lavoro nato dal desiderio di fissare la memoria oltre l’abituale narrazione dei mezzi social”, ha dichiarato Andrea Papa.

“Mi è sembrato giusto premiare gli sforzi di questa grande famiglia che è La Rugby L’Aquila con gli scatti di Diego Alberici, Angelo Giangrazi, Massimo Vignini, Giancarlo e Andrea Iezzi. Un catalogo e una mostra che sottolineano la coralità di un gruppo di lavoro che ha fatto la differenza. Siamo felici di poterci incontrare in un luogo così importante per la Città, condividendo le emozioni di un campionato indimenticabile, e con molta riconoscenza fare un regalo al Presidente Scopano che è stato, sin dai primi vagiti di questo progetto sportivo, il primo capitano di questa squadra”.

Le Fotografie allegate sono di Massimo Vignini.