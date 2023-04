MOTO RALLY VIETATO NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO: ROSSI, “TANTO RUMORE PER NULLA”

L’AQUILA – “Tutti alzano la voce per vietare il rally nel parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, perché si disturba la fauna selvatica ed in particolare, l’orso bruno marsicano. L’Abruzzo è ormai famoso per le sue aree protette, le quali hanno raddoppiato la percentuale consentito dalla Legge e si continuano a vitare qualsiasi tipo di attività all’interno delle aree protette”.

Lo sostiene l’allevatore e cacciatore di Ofena di Dino Rossi, in una nota che riceviamo e pubblichiamo.

LA NOTA

Addirittura si sta’ in tutti i modi ostacolando anche il pastoralismo, come dice il Prof Michele Corti dell’università di Milano. Tutti questi divieti per tutelare quelle 50 unità di orsi, sempre 50 da quando è nato il parco, non aumentano i numeri eppure con tutti i finanziamenti che arrivano da 100 anni a questa parte il numero degli orsi avrebbero dovuto almeno raddoppiare, anzi tutti questi divieti hanno spinto gli orsi ad abbandonare Il Parco Nazionale per la grande scarsità di cibo dovuto all’abbandono del territorio.

Infatti assistiamo spesso ad assalti a pollai, alveari, insomma tutto quello che può trovare, ma al difuori del Parco dove le macchine percorrono le strade molto più Intense e meno rumorose moto raduno. I nostri super pagati forse non hanno pensato che un po’ di rumore possano far capire agli animali che si devono tenere alla larga delle auto?

Tutto questo polverone è perché le associazioni non beccano nessun finanziamento e gli organizzatori non hanno pensato di mettere le mani al portafoglio, altrimenti avrebbero trovato una scappatoia correndo il rischio di interrompere qualche atto sessuale degli orsi!

Si spera che la V.I.A. tenga presente di tutto il territorio protetto che ha l’Abruzzo visto la vostra relazione sul piano faunistico, fa notare che le zone montane sono tutte sotto vincolo e gli animali abruzzesi posso pure fare a meno di una invisibile fetta di territorio e magari sentire anche la presenza dell’uomo.