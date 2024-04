CHIETI – Tragico incidente a Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, dove a rimanere vittima è Vittorio Cavalieri, 71 anni di Casacanditella, in provincia di Chieti, vigile in pensione, dopo un onorato servizio a al comando di Guardiagrele.

La sua moto si scontrata contro un’auto, mentre era in viaggio domenicale in direzione Roma, e c’era anche il fratello Ivano.

In una curva, con dinamiche da accertare la sua moto ha impattato sulla macchina che procedeva in direzione opposta, con a bordo tre uomini. Immediati i soccorsi, con l’elicottero del 118, ma ogni tentativo di salvare la vita al settantunenne è stato inutile. Vittorio Cavalieri lascia la moglie Elisabetta Damiano e i figli Fiorenzo e Federica. I funerali saranno celebrati martedì, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale del paese.