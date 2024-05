MOTORADUNO “RIDERSDAYS” A PESCARA: OGGI INAUGURAZIONE DELL’EVENTO CON D’AMARIO E MASCI

PESCARA – A partire da oggi, venerdì 24, e fino a domenica 26, si svolgerà a Pescara, al porto turistico “Marina di Pescara”, il 1° Motoraduno “RiderDays”, evento a ingresso gratuito organizzato dall’Associazione di Promozione del Territorio d’Abruzzo “Terramatria”, in collaborazione con la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia.

L’inaugurazione del motovillage avverrà alle 18.30 di questo pomeriggio alla presenza del Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e dei Presidenti delle due Camere di Commercio abruzzesi, Gennaro Strever ed Antonella Ballone. “L’Abruzzo, soprattutto per la straordinaria varietà dei suoi paesaggi e, quindi, dei molteplici itinerari che si possono attraversare in moto – dichiara D’Amario – è un territorio ideale per il mototurismo. Oltretutto, questo modo innovativo di fare turismo – aggiunge – sta diventando sempre più un segmento importante dell’economia turistica se è vero che è stimato in oltre 2 miliardi euro il fatturato annuale in Italia. L’Abruzzo – conclude D’Amario – deve farsi trovare pronto e manifestazioni questa sono fondamentali nell’ottica del marketing territoriale”.

Per l’occasione, il porto turistico di Pescara accoglierà i più importanti brand del motociclismo in un motovillage attrezzato e ricco di attrazioni, con un programma ricco di proposte, con concerti live, street food, test ride, attività esperienziali e una serie di proposte di scoperta del territorio abruzzese. Nel corso dell’evento, i partecipanti potranno partecipare a tour organizzati alla scoperta di paesaggi mozzafiato dell’entroterra in Abruzzo, un weekend in cui scoprire scenari unici e panorami mozzafiato della regione verde d’Europa. Il Servizio Promozione Turistica della Regione Abruzzo, in sinergia con gli enti camerali abruzzesi, sarà presente alla manifestazione con un proprio stand per promuovere le bellezze naturali e gli itinerari dell’Abruzzo, un territorio in grado di offrire agli appassionati di motociclismo una varietà sorprendente di paesaggi.