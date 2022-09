MOTOCICLISMO: 19ENNE AQUILANO PAOLUCCI CAMPIONE D’ITALIA 125 JUNIOR ENDURO

TERNI – A Piediluco di Terni si è svolta l’ultima tappa delle cinque gare del campionato italiano di enduro under 23 e senior. Nicolò Paolucci talento 19enne aquilano sulla sua Ktm 125 Tnt corse ed in forza al Moto club Pavia, ha vinto anche l’ultima gara e si è aggiudica il tricolore nella classe 125 junior, laureandosi campione italiano.

Dopo la conquista del titolo Paolucci è già proiettato verso gli ultimi impegni stagionali: l’1 e 2 ottobre ai Campionato assoluti d’Italia di Enduro a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove è in lizza per il podio e poi dal 28 al 30 ottobre in Germania dove parteciperà al campionato europeo di Enduro.