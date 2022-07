MOUNTAIN BIKE: A POGGIO PICENZE L’XCO VALLE DEL CAMPANARO, EDIZIONE DEDICATA A PIERLUIGI DI CESARE

POGGIO PICENZE – Appuntamento il 10 luglio prossimo, a Poggio Picenze (L’Aquila) per l’Xco Valle del Campanaro “Pierluigi Di Cesare”.

A fare gli onori di casa, l’associazione sportiva No Limits Bike, che con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Poggio Picenze, ha organizzato l’evento nella splendida cornice della Valle del Campanaro, l’area naturalistica che si sviluppa per circa cento ettari sopra il centro abitato, ospitando un gran numero di specie vegetali tipiche dell’Appennino

Il percorso, in particolare, si svilupperà su un totale di tre giri ognuno dei quali misura circa 9 chilometri per coprire un dislivello complessivo di 1.200 metri, snodandosi tra i sentieri andando a creare un percorso adrenalinico.

“L’obiettivo per quest’anno sarà sicuramente quello di migliorare il numero dei partecipanti e siamo ben fiduciosi di riuscirci visti i tanti complimenti che abbiamo ricevuto nel 2021 – dice Paolo Marcotullio, co-fondatore dell’associazione No Limits Bike e assessore con delega allo Sport del Comune di Poggio Picenze -. Sono fermamente convinto che questa gara abbia tutto il potenziale per essere una vetrina importante per il nostro paese, in quanto anche stavolta i partecipanti arriveranno da varie regioni italiane. La nostra associazione continua a credere fermamente che lo sport possa diventare un attività trainante per Poggio Picenze e per questo continuerà ad impegnarsi per far crescere questo movimento. Non possiamo, ancora una volta, dimenticare tutti quelli che hanno creduto nel nostro progetto e hanno cosi reso possibile tutto ciò”.

Quest’anno la competizione è dedicata alla memoria di Pierluigi Di Cesare, il giovane di Poggio Picenze scomparso nel 2015 a causa di un incidente stradale.

Le iscrizioni alla gara sono aperte fino alle 23.59 di venerdì 8 Luglio.

Quota di partecipazione: 20 euro con pacco gara, compresa la cauzione del cip.

Per tutte le info sulle iscrizioni: info@nolimitsbike.it, www.nolimitsbike.it, 333 8163477 (Paolo), 392 5050020 (Gadaf)