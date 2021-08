MOVIDA COSTA TERAMANA: CONTROLLI A TAPPETO, LAVORO NERO E NON RISPETTO NORME COVID

ALBA ADRIATICA – Controlli a tappeto nei luoghi della movida nel weekend di Ferragosto.

I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (con il supporto dei militari delle stazioni di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto), con 30 uomini impegnati, hanno effettuato una serie di attività di controllo, verifica e presidio nella località costiera, e nello specifico ad Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro. L’operazione è stata messa in campo nelle ultime due notti con particolari attenzioni al popolo della movida e ai locali che la animano.

Il bilancio. Nel dettaglio, i carabinieri hanno multato due locali per il mancato rispetto delle norme anti-covd, mentre tre esercizi di somministrazione di bevande e panini sono stati sanzionati per non aver rispettato gli orari di chiusura. Le attività hanno riguardato anche il controllo della circolazione stradale, con 10 sanzioni e la denuncia di un automobilista, senza patente, perché ritirata, sorpreso al voltante con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. Un secondo automobilista è stato a sua volta deferito, sempre per guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, è stato proposto il foglio di via obbligatorio da Alba Adriatica per tre persone, con precedenti, identificati sul lungomare Marconi.

Risse sventate. La massiccia presenza di uomini in divisa ha consentito, in due occasioni, di sedare delle accese discussioni, nate tra giovanissimi turisti sulla riviera, evitando che le stesse potessero poi trasformarsi in altrettante risse.

Durante lo stesso servizio, di concerto con il nucleo ispettorato del lavoro, i carabinieri hanno anche denunciato il titolare di uno chalet per il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.