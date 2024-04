MOVIDA DI CHIETI NEL MIRINO DELLA POLIZIA: CHIUSO UN LOCALE E CONTROLLATE 130 PERSONE

CHIETI -Nella notte tra sabato e domenica scorsi sono stati svolti dei controlli interforze ad opera della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nella zona della movida a Chieti Scalo, come disposto dal Prefetto di Chieti Mario Della Cioppa e in attuazione delle direttive del Questore di Chieti Aurelio Montaruli.

I controlli, mirati ad arginare il fenomeno della cd. malamovida che negli ultimi tempi si è registrato nella zona di Chieti Scalo, sono stati effettuati con l’impiego di diverse pattuglie che hanno controllato 130 persone e 35 veicoli. Inoltre, sono stati sottoposti a controllo tre locali pubblici di cui uno che, sebbene formalmente fosse un pub, e in quanto tale somministrava alimenti e bevande con una regolare autorizzazione del comune, in realtà svolgeva vera e propria attività di pubblico spettacolo attraverso l’organizzazione di eventi musicali, feste, disco bar ed altre attività di intrattenimento, senza alcuna autorizzazione.

A smascherare l’attività esercitata abusivamente sono stati gli uomini della Polizia Amministrativa della Questura che, attraverso il monitoraggio di siti web e profili social, hanno scoperto che in quel locale non ci si limitava alla preparazione di drinks e cocktails, ma si offrivano serata danzanti come se si trattasse di una vera e propria discoteca organizzata con impianti di luci e di filodiffusione.

Dai numerosi filmati presenti in rete, è stata accertata la programmazione e la realizzazione di più spettacoli, pubblicizzati tramite pagine Facebook e Instagram, in cui si parlava di serate ed eventi musicali, con una ripetitività tale da escludere la occasionalità e la temporaneità degli intrattenimenti, con la presenza di DJ di grido che hanno richiamato centinaia di ragazzi, anche molto giovani.

Il tutto avveniva eludendo la rigida normativa vigente in maniera di sicurezza dei pubblici spettacoli e in assenza della licenza di agibilità della Commissione di vigilanza comunale. Si tratta di norme particolarmente importanti poste a presidio della sicurezza degli avventori, tese a scongiurare che si possano verificare incendi, crolli o altre situazioni pericolose.

Quest’ultima attività di controllo è stata svolta con il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl.

Il titolare dell’esercizio è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e a suo carico è stato disposto il sequestro del locale a cui sono stati apposti i sigilli, insieme a tutta l’attrezzatura impiegata per allestire le serate danzanti, in accordo con il P.M. di turno dott.ssa Marika Ponziani.

Sono in corso ulteriori verifiche sulla posizione di un lavoratore del locale, risultato non in regola, e sul mancato adempimento di alcune prescrizioni in materia di preparazione degli alimenti e di conformità delle uscite di sicurezza.