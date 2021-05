MOVIDA, FDI: “SI’ AD APERTURE FINO ALLE 2, ALMENO NEI WEEKEND”

PESCARA – “Con l’auspicato passaggio dell’Abruzzo in zona bianca occorre promuovere, nel migliore dei modi, la ripresa economica delle nostre attività e siamo a favore del prolungamento delle aperture, per locali e ristorazione, fino alle ore 2, almeno per i tre giorni del fine settimana”.

Così Fratelli d’Italia, in una nota firmata dal capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa, e dai coordinatori provinciale e di Pescara del partito, Stefano Cardelli e Roberto Carota, interviene sul tema degli orari del coprifuoco “perché la situazione sanitaria finalmente lo consente e perché riteniamo che vada scansata ogni misura che possa ulteriormente ostacolare il riavvio del motore economico, soprattutto in vista dell’estate che sta per partire”.

“Il riconoscimento di Bandiera blu, per Pescara come per altre località abruzzesi, favorirà l’arrivo di flussi turistici ai quali andranno garantiti servizi ottimali ed un’accoglienza in linea con le aspettative. Siamo per il rispetto massimo delle regole, dall’occupazione del suolo pubblico all’osservanza degli orari stabiliti, dai rumori notturni a tutto ciò che riguarda la gestione delle attività legate alla movida, ma è il momento che si dia fiato alle nostre imprese di ristorazione e dell’intrattenimento con iniziative che manifestino una vicinanza fattiva”, concludono gli esponenti di FdI.