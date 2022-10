MOVIDA L’AQUILA, CITTADINI CENTRO STORICO: “NUOVA ORDINANZA ILLEGALE COMUNE, AGIREMO DI CONSEGUENZA”

L’AQUILA – “Ennesima deroga ai limiti all’uso notturno di amplificatori nel centro storico consentendolo fino alle due del 1° novembre 2022. Si tratta dell’ennesimo provvedimento illegale che la Giunta Biondi assume per agevolare il deprecabile fenomeno della movida in danno del diritto al sonno ed al riposo delle centinaia di persone che vivono in centro storico”.

Torna a protestare contro le disposizioni sulla “movida” aquilana l’Associazione “Cittadini per il Centro Storico” con la presidente Claudia Aloisio che in una nota attacca la nuova deroga contenuta nell’ordinanza 187 del 27 ottobre 2022 stabilita dal sindaco, Pierluigi Biondi, “stavolta anche con la partecipazione del vicesindaco Raffaele Daniele e dell’assessore Fabrizio Taranta”.

“Come noto, la disciplina vigente non contempla la possibilità di derogare ai limiti di rumore e di orario se non per manifestazioni di rilevanza nazionale, ma soprattutto, l’ordinamento sugli enti lcoali non attribuisce a sindaco, vice sindaco ed assessori il potere di deroga ai regolamenti comunali”.

“Dopo le numerose ed altrettanto illegali deroghe disposte negli scorsi mesi avevamo diffidato il sindaco Biondi dall’astenersi dal disporne di nuove, chiarendo che se ciò fosse stato fatto avremmo assunto le iniziative giudiziarie del caso. Dobbiamo prendere atto che la nostra richiesta è caduta nel vuoto il che ci impone di essere conseguenti: agiremo perciò per la tutela dei cittadini che abitano nel centro storico nei confronti sia del Comune che delle persone che hanno sottoscritto l’ordinanza di deroga in ogni sede consentita, non esclusa quella penale”, chiosa Aloisio.