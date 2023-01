MOVIDA L’AQUILA: LUNEDÌ CONSIGLIO STRAORDINARIO, PASSO POSSIBILE, “PRIORITÀ SICUREZZA E VIVIBILITÀ”

L’AQUILA – Lunedi 23 gennaio verrà discusso nella seduta straordinaria del Consiglio comunale l’ordine del giorno sull’emergenza Movida in città, d’iniziativa del gruppo Il passo possibile, e sottoscritto da tutte le forze consiliari di opposizione.

Intervengono in una nota congiunta i Consiglieri comunali de “Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Massimo Scimia, Alessandro Tomassoni e il Presidente dell’Associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli: “avremo modo di audire sul tema i vari livelli cittadini, istituzionali e sociali, in un momento importante di confronto aperto alla città su un problema come quella della Movida che, laddove diventi violenta, richiama questioni complesse e delicate collegate fra loro, su tutte il disagio dei nostri giovani, la regolamentazione e il controllo degli spazi urbani, e quindi la gestione della vivibilità in centro storico, il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini”.

“Riteniamo che si sia parlato troppo poco, fino quasi a rimanere indifferenti o sminuirne la portata, dei crescenti fatti di cronaca verificatisi in città e legati alla microcriminalità (spaccio di droga, vandalismo, aggressioni, persino atti di bullismo) che promanano, principalmente, da una crescente emergenza sociale ed educativa che merita riflessioni e interventi più approfonditi ed efficaci, ognuno nel proprio ruolo. L’auspicio, quindi, è che sulla scorta dei contributi qualificati ricevuti e della linearità delle proposte fatte, il nostro ordine del giorno possa essere responsabilmente approvato all’unanimità dal Consiglio- concludono i rappresentanti de “Il Passo Possibile”, conclude la nota.